الاطاحة بشبكة مخدرات ويضبط 3.5 كغم من الماريغوانا في بغداد

وذكر بيان للجهاز، انه "تمكنت مفارز جهاز في العاصمة من تفكيك شبكة متخصصة في تجارة وترويج ، والقبض على أفرادها الستة، وصولاً إلى أحد مخازن الماريغوانا التابعة لها وضبط نحو (٣,٥) كغم من المادة المخدرة".وجرت العملية، وفق البيان، "بإشراف المحترم، بعد جهد استخباري وميداني بدأ بمعلومة عن أحد المتاجرين بالماريغوانا، لتتحول إلى خيط قاد المفارز إلى امتدادات الشبكة ومخزنها".وتابع انه "بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي الجهاز المختص في بغداد، جرى تعقب المتهم الأول ونصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه، لتبدأ خيوط الشبكة بالانكشاف تباعاً، ولتقود التحقيقات والاستدلالات الميدانية إلى بقية أفرادها".واوضح البيان "نفذت مفارز الجهاز سلسلة من عمليات التعقب والمداهمة أسفرت عن القبض على المتهمين الواحد تلو الآخر، قبل أن يقود آخر خيوط العملية إلى مخزن للماريغوانا مخفي داخل دار متروكة، إذ جرت مداهمته وضبط الكمية المخزنة بداخله".واشار الى "تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".