شرطة بغداد الرصافة تلقي القبض على امرأتين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة



أعلنت قيادة شرطة ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على امرأتين بالجرم المشهود، بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة في إحدى مناطق جانب الرصافة.



وقالت القيادة في بيان، إن "العملية نفذتها مفارز قسم شرطة النهروان ومركز شرطة التأميم ودوريات نجدة النهروان، بعد ورود معلومات عن ممارسة المتهمتين هذه الأعمال".



وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهما مواد وأدوات تستخدم في تلك الممارسات"، مشيرة إلى إيداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.