"العملاق" يسقط في قبضة الشرطة بعد بثوث خادشة في بغداد

وقالت القيادة في بيان، إن "العملية نفذتها مفارز قسم شرطة ومركز شرطة التاجي، بعد نشر مقطع خادش للحياء، وبالتنسيق مع واستحصال الموافقات القانونية وإصدار أمر قبض بحق المتهم".وأضافت أن "المفارز تمكنت، بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات، من تحديد مكان المتهم ومداهمة داره وإلقاء القبض عليه، مشيرة إلى إيداعه مركز شرطة التاجي تمهيداً لعرضه أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".