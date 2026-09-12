العراق ينفذ عملية امنية في عمق البحر بمياه الخليج العربي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انها "نفذت ممثلةً بالعمليات الاستخبارية والتحقيقات الخاصة والخلية الاستخبارية في مخدرات ، بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة القوة البحرية، عمليةً أمنية نوعية في المياه الإقليمية العراقية ضمن ، عقب ورود معلومات من إحدى دول الجوار عن نشاط مشبوه عبر المسارات البحرية".وأضافت ان "القوة المنفذة بعد اخضاع المعلومات للتحقيق والتتبع الاستخباري تمكنت من رصد احد الزوارق وضبطه وعلى متنه متهمان عراقيان، قبل أن تقود عمليات المتابعة إلى تحديد زورق ثانٍ وضبطه، مع متهم أجنبي الجنسية".وأكدت ان "العملية اسفرت عن ضبط 150 كيلوغراماً من المواد المخدرة المختلفة، و21 ألف حبة من مادة اللاريكا، فضلاً عن زورقين"، مشيرة الى ان "هذه العملية تعكس اتساع نطاق العمل الاستخباري لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، وتجفيف مسارات التهريب البرية والبحرية اينما كانت".