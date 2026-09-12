الزيدي يوافق على طلب ايراني للتحقيق المشترك بشأن "منصات المسيرات" قرب الحدود

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وافق على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني".وكان قد وجّه رئيس الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق . كما أمر بإعفاء من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في من أحد المواقع داخل المحافظة.ووجَّه القائد العام للقوات المسلحة، ايضاً، بإعفاء قائد شرطة من منصبه، ونقل مديري في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق.وتأتي توجيهات الزيدي، في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة.