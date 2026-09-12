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الزيدي يوافق على طلب ايراني للتحقيق المشترك بشأن "منصات المسيرات" قرب الحدود
أمن
2026-09-12 | 08:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
746 شوهد
وفق رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الشريط الحدودي.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وافق على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني".
وكان قد وجّه رئيس الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق
قيادة عمليات ميسان
. كما أمر بإعفاء
قائد العمليات
من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في
المملكة العربية السعودية
من أحد المواقع داخل المحافظة.
ووجَّه القائد العام للقوات المسلحة، ايضاً، بإعفاء قائد شرطة
محافظة ميسان
من منصبه، ونقل مديري
الأجهزة الأمنية
في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق.
وتأتي توجيهات الزيدي، في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة.
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