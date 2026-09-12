أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باستهداف وكر لتنظيم بقصف جوي في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بمعلومات من الاستخبارات العسكرية طائرات f16 تدك وكرا لداعش في منطقة الطبج بمحافظة ".

وأضاف المصدر أن "القصف اسفر عن مقتل اثنين من عناصر كحصيلة اولية".