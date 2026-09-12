إطلاق نار استعراضي بحفل زفاف.. شرطة الكرخ تلقي القبض على المتهم في الطارمية

وذكرت القيادة في بيان، أن "مفارز قسم شرطة الطارمية، بالتعاون مع قاطع نجدة الطارمية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أطلق العيارات النارية في أثناء حفل في منطقة العبايجي".وأضافت أن العملية جاءت "بعد ورود إخبار بالحادث، حيث تحركت المفارز الأمنية إلى محل الحادث، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، رغم محاولته التخفي أثناء إطلاق النار اعتقاداً منه بعدم إمكانية التعرف عليه".وأشارت القيادة إلى أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته سلاح نوع كلاشنكوف مع مخزن، وتم تسليمه مع السلاح المضبوط إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقه".