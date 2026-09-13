النجف.. تسجيل 43 قطعة سلاح وتنفيذ 39 أمر قبض خلال أسبوع

وذكرت الأشرف، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وبإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء ذياب الفتلاوي.وأشارت القيادة إلى أن تسجيل هذا السلاح وحصره يأتيان ضمن لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الميداني في القضاء.