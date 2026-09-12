كاميرا حرارية تتعرض لإطلاق نار في قاطع عمليات نينوى

وقالت الخلية في بيان، "تعرضت كاميرا حرارية تابعة للواء مغاوير لإطلاق نار مجهول مساء اليوم السبت، في منطقة ذات تضاريس وعرة ومطلة على ضفاف ، ضمن قاطع ".

وأدى الحادث وفق البيان إلى "إصابة الكاميرا دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما باشرت القوة الماسكة للأرض بتنفيذ عملية تمشيط واسعة للمنطقة لملاحقة مصدر النيران".