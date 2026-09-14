خمسة صواريخ تستهدف السليمانية فجر اليوم

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في الساعة 03:10 فجر اليوم، تم استهداف المناطق التالية بـ 5 صواريخ:- 3 صواريخ سقطت على منطقة زڕگوێزەڵه- صاروخ واحد سقط قرب قرية كوركه چيا التابعة لناحية سيروان.- صاروخ واحد سقط بين قريتي داري زاين وميراسي خوارو في قضاء قره داغ.وأكد البيان "عدم وقوع أي خسائر بشرية جراء الهجمات".ودعت المديرية المواطنين إلى "عدم الاقتراب من أماكن سقوط الصواريخ وعدم العبث ببقايا الصواريخ والطائرات المسيرة حفاظاً على سلامتهم".