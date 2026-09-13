واسط تنفي مزاعم ضبط سيارة مفخخة ومعدة للتفجير

وذكر بيان للقيادة، انها "تنفي نفياً قاطعاً ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ضبط وتفكيك سيارة من نوع (سمند) مفخخة ومعدة للتفجير داخل المحافظة".وأكدت القيادة أن "ما ورد في تلك المنشورات عارٍ عن جملةً وتفصيلاً، وأن في لم تسجل أي حادث من هذا النوع، داعيةً وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار الأمنية، وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين".وأشار البيان الى ان "قيادة الشرطة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها المساس بأمن المحافظة واستقرارها".