بعملية استخبارية خاطفة.. سقوط "أبو ساهر" القيادي البارز في داعش بكركوك

وذكرت المديرية في بيان، أن "عملية استباقية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوبين وفق أحكام المادة (4/1) من ، المكنى (أبو ساهر)، والذي يعد من الأهداف عالية الأهمية لدى ".وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة استخبارية حثيثة أسفرت عن تحديد موقع اختبائه في ناحية يايجي بمحافظة "، مبينة أن "المداهمة نفذت بالتعاون والتنسيق بين قسم استخبارات الفرقة الثامنة وشعبة استخبارات يايجي".وأشارت إلى أن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن "الإرهابي الملقى القبض عليه شغل عدة مناصب في ما كان يسمى ولاية ، إذ عمل في فرقة بمحافظة ضمن قاطع ، فضلاً عن توليه مناصب في ما يسمى الخدمات إبان فترة وجود عصابات الإرهابية في بعض مناطق الأنبار".وأكدت المديرية أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالته إلى القضاء وفق القوانين النافذة".