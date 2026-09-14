قبل وصولها للأسواق.. إحباط عمليات تهريب مواد غذائية وصناعية في ديالى وكركوك

وذكرت المديرية في بيان، إن العملية نفذت استناداً إلى توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن ، وبإشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن السيلاوي، وضمن الجهود المتواصلة لحماية الأمن الاقتصادي ومكافحة التهريب.وأوضحت أن الجهود الاستخبارية النوعية التي نفذتها مفارز أقسام الاستخبارات والأمن التابعة لفرقتي المشاة (الأولى والثامنة)، وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن رصد تحركات المهربين وإحباط مخططاتهم قبل تمرير الشحنات، مؤكدة ضبط المواد المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق السياقات الأصولية.