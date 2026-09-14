العراق يحبط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية ويطيح بشبكاتها

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، نفذت مفارز الجهاز في عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المشروبات الروحية، إذ تمكنت المفارز بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين استقلوا عجلة نوع (تريلة) محمّلة بالبضائع المهرَّبة بطريقة غير مشروعة".وأضاف ان "مفارز الجهاز في تمكنت من ضبط عجلة تحمل (850) كارتوناً من المشروبات الروحية غير المرخصة، فيما نفذت مفارز الجهاز في واجباً أسفر عن القبض على أحد المطلوبين في قضاء وفق المادة (28) من قانون المشروبات الروحية".وتابع انه "في تطور لاحق، وبناءً على معلومات من مديرية أمن ، تمكنت مفارز الجهاز من ضبط أكبر مخزن للمشروبات الروحية في ببغداد، يموّل المحافظات الوسطى والجنوبية، ويحتوي على نحو (27٬000) كارتون، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية طائلة وأسلحة متنوعة وإلقاء القبض على (6) متهمين من جنسيات عراقية وأجنبية كانوا داخل المخزن"، موضحة انه "جرى إحالة جميع المتهمين والعجلات والمضبوطات إلى الجهات المختصة، وإخضاع المخزن لإجراءات الحجز القانوني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".