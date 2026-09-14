شرطة كربلاء تعلن اعتقال متهمين بجريمة قتل

أعلنت ، عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة.

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وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز قسم شرطة ، وبإسناد من مفارز إجرام ، من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها أحد المواطنين إثر تعرضه للطعن بالسكاكين، وإلقاء القبض على متهمين اثنين بارتكاب الجريمة، وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث".

وأضاف البيان "فور ورود المعلومات عن وقوع الجريمة، وجّه قائد شرطة ، اللواء ، باستنفار جميع التشكيلات الأمنية ضمن قاطع مسؤولية قضاء الهندية، وتشكيل فريق عمل مختص للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجناة".



ولفت البيان الى أن "الفرق الأمنية المختصة باشرت عمليات التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها، إلى جانب الإجراءات الفنية والتحقيقية، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما خلال فترة قياسية".