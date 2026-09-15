تطورات بشان التحقيقات العراقية حول استهداف الانابيب السعودية

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " لا يسمح بأي اعتداء على دول المنطقة"، مبيناً أنه "يسعى لأن يكون نقطة التقاء إيجابية في الشرق الأوسط والعالم أجمع".وأضاف أن "العراق يحترم ويقدر كل دول الجوار، ومنها ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى التواصل مع الجانب السعودي، لتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة".وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة استخبارية، وتم اكتشاف المنصة التي تم الانطلاق منها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي العراقية، والتحقيق جارٍ ومستمر، مع الاستعانة بالجهد الاستخباري والفني والأدلة الجنائية، وكذلك ما يخص البصمات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإكمال التحقيق للوصول إلى من قام بارتكاب هذا الفعل".وأكد أن "التركيز منصب على من ارتكب الفعل، وهناك رؤية جديدة وخط جديد، الغاية منه الإصرار على عدم إعطاء أي فرصة لمن يحاول خلط الأوراق أو جر العراق إلى ما لا نريده".