الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وديالى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، وبمتابعة وإشراف مدير الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن السيلاوي، لسير العمليتين، وبجهود استخبارية دقيقة وكمائن محكمة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، ممثلة بأقسام الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السابعة عشرة وفرقة المغاوير الثالثة والعشرين، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة ومحافظة ".وأضاف ان "العمليتين جاءت ضمن سلسلة الواجبات النوعية والاستباقية التي تنفذها مفارز المديرية لملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابع نشاطه، إذ أسفرت المعلومات الاستخبارية الدقيقة عن تحديد أماكن المطلوبين، ونصب الكمائن المناسبة، والإطاحة بهما في عمليتين منفصلتين"، موضحا ان "المطلوبين صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب من قانون العقوبات، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولياً".وأكدت ان "مفارزها تواصل عملياتها النوعية والاستباقية بكل يقظة واقتدار، ولن تتهاون مع كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو العبث باستقراره، وستبقى بالمرصاد لفلول الإرهاب حتى القضاء على مخططاتهم وتجفيف منابع نشاطهم".