الداخلية: إنتربول بغداد يسترد ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء من خارج البلاد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار جهود في ملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي خارج البلاد، تمكنت العربية والدولية / إنتربول من استرداد ثلاثة متهمين دفعة واحدة، مطلوبين عن قضايا مختلفة تتعلق بالنزاهة والقتل والاحتيال".وأضافت ان "مفرزة مختصة من إنتربول بغداد نفذت عملية الاسترداد وفق الإجراءات القانونية والأصولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تسلّم المتهمين وإعادتهم إلى جمهورية عبر ، تمهيداً لتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدة "استمرار جهودها في تعقب المطلوبين خارج العراق، وتفعيل قنوات التعاون الشرطي الدولي بما يسهم في تقديم المطلوبين إلى العدالة".واعربت الوزارة من جانبها عن شكرها وتقديرها البالغين "للدول التي ابدت تعاونها في مجال تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والتي جاءت من خلال نهج الوزارة في مد جسور التواصل مع من خلال ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الامنية والاجتماعات الثنائية مع النظراء في الدول الاخرى واشادة الدول بالإجراءات والمعاير التي يتبناها الاعلى فيما يتعلق في سرعة انجاز ملفات الاسترداد وارسالها عبر الطرق الدبلوماسية وكذلك الاشادة في دور الذي تقوم به من خلال التنسيق مع البعثات والسفارات العراقية في دول العالم".وتابعت ان "الاجراءات التي اتخذتها عززت موقف جمهورية العراق في متابعة قضايا المتهمين عن جرائم سرقة المال العام"، موضحة انها "عازمة من خلال مديرية الشرطة العربية والدولية ( الانتربول) والدعم المقدم لها من قبل الانتربول الدولي على ملاحقة جميع المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين في انحاء العالم وتقديمهم للقضاء العادل وفق منهاج الحكومة في مكافحة الفساد".