سيطرات مفاجئة تطيح بـ15 تاجراً ومروّجاً للمخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وتوجيهات باستمرار التعاون والتنسيق الأمني ضمن قاطع عمليات ، حيث تمكنت المفارز المشتركة من تنفيذ الكمائن ونصب السيطرات المفاجئة وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزة المتهمين".وأضافت أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".