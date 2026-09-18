استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية في الانبار

وقال المصدر لـ ، إن “الانفجار وقع في منطقة أبو دلاية على طريق بيجي–حديثة، ضمن ، واستهدف برجاً لنقل ذات الضغط العالي”.وأضاف أن الحادث لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار المادية على تدمير برج واحد لنقل الطاقة الكهربائية.