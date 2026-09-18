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استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية في الانبار
أمن
2026-09-18 | 16:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
349 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض برج لنقل
الطاقة الكهربائية
في
قضاء حديثة
بمحافظة
الأنبار
إلى تفجير بعبوات ناسفة.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن “الانفجار وقع في منطقة أبو دلاية على طريق بيجي–حديثة، ضمن
قضاء حديثة
، واستهدف برجاً لنقل
الطاقة الكهربائية
ذات الضغط العالي”.
وأضاف أن الحادث لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار المادية على تدمير برج واحد لنقل الطاقة الكهربائية.
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