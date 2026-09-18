أمن الحشد يطيح بمطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بداعش في كركوك

وذكرت الهيئة في بيان، أن مفارز والأمن الوقائي التابعة للمديرية العامة للأمن والانضباط، نفذت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وبناءً على معلومات استخبارية أسهمت في تحديد مكان وجود المطلوب وإلقاء القبض عليه.وأضافت أن المعلومات الأولية أظهرت ارتباط الموقوف بعناصر وقيادات سابقة في تنظيم ، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أن عمه كان يشغل منصب ما يسمى “والي دجلة” في التنظيم.وأوضحت أن الموقوف أُودع لدى المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة واستكمال التحقيقات والإجراءات الأصولية.