جريمة "مروعة" في البصرة.. موظف يقتل طليقته داخل شركة النفط ويحاول الانتحار

وأفاد مصدر أمني بأن الجريمة وقعت على خلفية خلاف عائلي، مبيناً أن الطرفين منفصلان منذ أكثر من عام.وأوضح المصدر أن الجاني استخدم مسدساً كان بحوزته وأطلق خمس رصاصات على طليقته التي تعمل موظفة في شعبة التصاريح الأمنية داخل الشركة ذاتها، مما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بإصاباتها في أنحاء جسدها.وأضاف المصدر أن المتهم أقدم بعد على إطلاق النار على نفسه محاولةً للانتحار، مما أسفر عن إصابته برصاصة في الرأس ودخوله في حالة حرجة جداً وهو فاقد للوعي وحالته الصحية غير مستقرة.