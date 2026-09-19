اشتباكات مسلحة في الشطرة.. إصابة مدير مكافحة المخدرات واعتقال مطلوبين

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن العملية جرت قرب الثلاجة في القضاء، وأسفرت عن اعتقال مطلوبين اثنين وصفهما بـ"الخطرين"، فيما تمكن شخص ثالث من الفرار إلى جهة مجهولة.وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة العقيد أحمد كريم، مدير مخدرات ، إلى جانب إصابة أحد المواطنين المارة.وأشار إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، فيما نُقل مدير إلى أحد مستشفيات ، نظراً لخطورة إصابته.