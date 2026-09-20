بينها مصرع فتاة بسلاح والدها.. بغداد تسجل ثلاثة حوادث أمنية اليوم

لقيت فتاة من مواليد 2009 مصرعها نتيجة تعرضها لإطلاق نار أثناء عبثها بسلاح والدها (منتسب) داخل منزلهم ضمن مدينة شرقي . وأفادت المصادر بأنه جرى التحفظ على الوالد كإجراء أصولي لاستكمال التحقيقات في الحادث.وفي سياق متصل، أقدمت امرأة من مواليد 1999 على محاولة انتحار داخل دارها ضمن منطقة زيونة، وذلك بأسلوب تناول كمية من العلاجات والأدوية. وقد جرى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت مصادر طبية حالتها الصحية بأنها "لا تخلو من الخطورة".إلى ذلك، توفي منتسب منسوب إلى حماية المنشآت نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء الواجب داخل دائرة ماء ومجاري ضمن منطقة الحبيبية. وأشارت المصادر إلى أن ذوي المتوفى لم يتقدموا بطلب شكوى ضد أي جهة، مؤكدين طبيعة الوفاة.