ضربة أمنية عراقية عابرة للحدود.. 700 ألف حبة كبتاغون تُحبط في الكويت

وذكرت لشؤون ، في بيان، أن "العملية جاءت إثر جهد استخباري عابر للحدود، أسهم في إحباط محاولة تهريب الكمية داخل ، بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك".وأضافت أن "المتهمين اللذين ألقي القبض عليهما، أحدهما عراقي الجنسية، فيما الآخر من بصورة غير قانونية في ، وكانا موجودين في منطقة جواخير كبد".