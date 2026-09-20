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ضربة أمنية عراقية عابرة للحدود.. 700 ألف حبة كبتاغون تُحبط في الكويت
أمن
2026-09-20 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
أعلنت المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
، اليوم الاحد، احباط محاولة لتهريب 700 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، فيما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، داخل الأراضي
الكويتية
.
وذكرت
المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
، في بيان، أن "العملية جاءت إثر جهد استخباري عابر للحدود، أسهم في إحباط محاولة تهريب الكمية داخل
دولة الكويت
، بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك".
وأضافت أن "المتهمين اللذين ألقي القبض عليهما، أحدهما عراقي الجنسية، فيما الآخر من
المقيمين
بصورة غير قانونية في
الكويت
، وكانا موجودين في منطقة جواخير كبد".
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