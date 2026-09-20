استنجد بـ911 والقي القبض على مبتزيه في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز نجدة تمكنت من الإطاحة بثلاثة متهمين حاولوا ابتزاز أحد المواطنين، من خلال تهديده بنشر مقاطع فيديو وصور شخصية عائدة له، مقابل مبالغ مالية"، مبينة ان "العملية جاءت عقب طلب المساعدة والإبلاغ عبر رقم الاستجابة 911، حيث تحركت مفارز النجدة بصورة فورية إلى محل الحادث، وتمكنت من متابعة المتهمين والقبض عليهم قبل استلام مبلغ خمسة ملايين دينار من الضحية".وأضافت انه "جرى ضبط المبلغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية"، مؤكدة "أهمية الإبلاغ الفوري عبر 911 عند التعرض لأي محاولة ابتزاز أو تهديد، وعدم الاستجابة للمبتزين أو دفع أي مبالغ مالية، لما يتيحه الإبلاغ السريع من سرعة تدخل القوات الأمنية والقبض على المتورطين".