اليوم.. الإعلان الرسمي عن التوحيد الشامل لقوات البيشمركة

وأفادبأن المراسم ستشهد استعراض الخطوات الرئيسية والنهائية لعملية إعادة هيكلة وتوحيد القوات تحت مظلة واحدة، إيفاءً بالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة بين ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، والتي حددت الشهر الحالي كمهلة أخيرة لإتمام العملية.وكان وزير البيشمركة، شورش ، قد أعلن في 10 الجاري عن الإتمام الناجح لعملية تنظيم وتوحيد كافة تشكيلات البيشمركة تحت مظلة الوزارة، مؤكداً دمج قوات الوحدتين (70 و80) بالكامل ضمن قيادة وسيطرة موحدة تشمل اللواءات والفرق والقيادات المناطقية.ووصف الوزير هذا الإنجاز بـ"البشرى التاريخية والمكسب للشعب الكردستاني"، مؤكداً أن الإقليم بات يمتلك جيشاً نظامياً موحداً وعصرياً يعمل تحت القيادة المباشرة لوزارة البيشمركة.تتضمن الهيكلية التنظيمية الجديدة للجيش الموحد ما يلي:تقسيم الهيكل الميداني إلى المنطقة الأولى والمنطقة الثانية.تشكيل 11 فرقة عسكرية، تضم كل فرقة 3 لواءات، إلى جانب لوائي مشاة ملحقين بالفرقتين.