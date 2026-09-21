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اليوم.. الإعلان الرسمي عن التوحيد الشامل لقوات البيشمركة
أمن
2026-09-21 | 03:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
423 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
تستضيف رئاسة
إقليم كردستان
في العاصمة
أربيل
، اليوم الاثنين (21
أيلول/سبتمبر
2026)، المراسم الرسمية الخاصة بالإعلان عن
التوحيد
الشامل والكامل لقوات بيشمركة
كردستان
، برعاية وحضور رئيس الإقليم
نيجيرفان بارزاني
، ورئيس الحكومة
مسرور بارزاني
، ووزير البيشمركة شورش
إسماعيل
، والقائد العام لقوات البيشمركة.
وأفاد
بيان صادر عن رئاسة
إقليم كردستان
بأن المراسم ستشهد استعراض الخطوات الرئيسية والنهائية لعملية إعادة هيكلة وتوحيد القوات تحت مظلة واحدة، إيفاءً بالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة بين
وزارة البيشمركة
ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، والتي حددت الشهر الحالي كمهلة أخيرة لإتمام العملية.
إنجاز تاريخي وتأسيس جيش نظامي موحد
وكان وزير البيشمركة، شورش
إسماعيل
، قد أعلن في 10
أيلول/سبتمبر
الجاري عن الإتمام الناجح لعملية تنظيم وتوحيد كافة تشكيلات البيشمركة تحت مظلة الوزارة، مؤكداً دمج قوات الوحدتين (70 و80) بالكامل ضمن قيادة وسيطرة موحدة تشمل اللواءات والفرق والقيادات المناطقية.
ووصف الوزير هذا الإنجاز بـ"البشرى التاريخية والمكسب
العظيم
للشعب الكردستاني"، مؤكداً أن الإقليم بات يمتلك جيشاً نظامياً موحداً وعصرياً يعمل تحت القيادة المباشرة لوزارة البيشمركة.
الهيكلية الجديدة وشكر
التحالف الدولي
تتضمن الهيكلية التنظيمية الجديدة للجيش الموحد ما يلي:
قيادات المناطق:
تقسيم الهيكل الميداني إلى المنطقة الأولى والمنطقة الثانية.
الفرق واللواءات:
تشكيل 11 فرقة عسكرية، تضم كل فرقة 3 لواءات، إلى جانب لوائي مشاة ملحقين بالفرقتين.
وأعرب وزير البيشمركة عن امتنانه والدعم المباشر المتواصل من قبل رئيس الإقليم ورئيس الحكومة ونائبه، مثمناً الدور المحوري للتحالف الدولي بقيادة
الولايات المتحدة الأمريكية
في إنجاح هذا الملف، ومطالباً بصيغ جديدة ومستمرة من الدعم والتمكين لقوات البيشمركة الموحدة خلال المرحلة المقبلة.
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