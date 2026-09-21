العوادي: ماضون بحصر السلاح واستلام الملف الأمني في المحافظات

وقال خلال مؤتمر صحفي في ، إن الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشرطة لمتابعة ملف حصر السلاح، مشيراً إلى جمع أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح حتى الآن.وفي الملف الأمني، أوضح العوادي أن الوزارة تستعد لاستلام الملف الأمني في وبقية المحافظات قريباً، مؤكداً وجود انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة، فضلاً عن مواصلة جهود تأمين المنافذ الحدودية وتجهيزها بأحدث الأجهزة المتطورة.