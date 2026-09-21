احباط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك

وذكرت المديرية في بيان أنه "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ممثلةً بأقسام الاستخبارات والأمن في الفرقتين (الأولى والثامنة) تمكنت من إحباط عمليات لتهريب مواد غذائية وصناعية في محافظتي وكركوك".وأضافت، أن "هذه العمليات جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات رصد ومتابعة ميدانية أسهمت في تحديد مسارات التهريب وإفشال عمليات نقل المواد المخالفة حيث تمكنت المفارز من ضبط عدد من المهربين وعجلاتهم والمواد المعدّة للتهريب".ولفتت الى أنه "جرى تسليم المهربين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون والسياقات المعمول بها".وأوضح البيان، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تواصل جهودها في ملاحقة شبكات التهريب وتجفيف مصادر أنشطتها وتعزيز الإجراءات الأمنية والاستخبارية لحماية ومنع استغلال المنافذ والمسارات غير القانونية في تمرير المواد المهربة".