احباط تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية في كربلاء

وقال المصدر لـ ، انه "بتوجيه من القضاء، تمكنت قوة من مكافحة إجرام وبإسناد أفواج الطوارئ من مداهمة أوكار لتهريب المشتقات النفطية، حيث ضبطت آلاف اللترات من مادة الكاز المعدة للتهريب إضافة إلى العجلات المخصصة لتهريب تلك المادة".وبين ان "ذلك جاء ضمن حملة أمنية لملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة".