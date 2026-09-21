بعد سحر الدليفري ببغداد.. القبض على مشعوذة في الانبار (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات قائد لواء الشرطة الحقوقي عادل ، وفي إطار الجهود الأمنية للحد من ظاهرة السحر والشعوذة ومكافحة ممارسيها، تمكنت مفارز مركز شرطة الوفاء من إلقاء القبض على المتهمة (أ.م.ا) لقيامها بممارسة أعمال السحر والشعوذة".وأضافت انه "تم ضبط عدد من المواد والأدوات التي تُستخدم في ممارسة هذه الأعمال"، مشيرة الى انه "تم توقيفها وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، لتنال جزاءها العادل وفق القانون".وأكدت "مواصلة جهودها الأمنية لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع".وجاء ذلك بعدما أعلنت قيادة شرطة ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الإطاحة بمتهم يمارس أعمال السحر والشعوذة بطريقة "الدليفري".وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "من خلال قسم شرطة الثالث ومركز شرطة والاستخبارات، القت قيادة شرطة بغداد الرصافة القبض على متهم يقوم بتوصيل أعمال السحر والشعوذة بطريقة (الدليفري)".وتابعت: "جاءت عملية القبض بعد رصد نشاط المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجه إلى موقع محدد، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه وضبط بحوزته طلاسم ومخطوطات تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة".ولفتت الى انه "خلال التحقيق معه تبين قيامه بإيهام المواطنين واستدراجهم من خلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب والاحتيال عليهم"، مشيرة الى انه "تم إيداعه التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".