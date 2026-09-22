الأمن الوطني يطيح بقاتل بعد ساعتين من ارتكاب الجريمة في ديالى

وذكر بيان للجهاز، انه "باشرت مفارز جهاز إجراءاتها الميدانية في ، إثر ورود معلومات عن حالة خطف غير مؤكدة لشخص، عُثر عليه لاحقًا مقتولًا وعليه آثار إطلاقات نارية من سلاح ناري نوع (مسدس)".وأضاف البيان، انه "بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة، تحركت المفارز والفوج التكتيكي لمتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت خلال ساعتين فقط من إلقاء القبض على المتهم بارتكابها".وأشار البيان الى انه "اصطحبت المفارز المتهم لتأكيد مسرح الجريمة والتعرف على هوية المجني عليه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".