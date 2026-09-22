مجلس الأنبار ينفي إقالة قائد الشرطة بعد وفاة موقوف في الفلوجة

وقال غازي في تصريح لـ ، إن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مطالب من مجلس المحافظة بإقالة عارٍ عن ، مؤكداً دعمه الكامل لقيادة الشرطة وعدم وجود أي تقصير من جانبها".وأضاف أن "قيادة شرطة ولجنة الأمن والدفاع انتقلتا إلى مركز شرطة للاطلاع على ملابسات الحادث، مبيناً أنه لم يتم تسجيل أي تقصير، فيما تنتظر الجهات المعنية نتائج تقرير التشريح لتحديد أسباب الوفاة".وكان عدي حردان قد اعتُقل في على خلفية اتهامه بالتسبب بأزمة وقود، إثر بيعه كميات من الوقود في شوارع المدينة، قبل أن يتوفى بعد نحو 48 ساعة من توقيفه.