تفاصيل مشاجرة "دامية" في منطقة الدسيم ببغداد

وذكر مصدر أمني أن مشاجرة نشبت بين شخصين لأسباب لم تُعرف تفاصيلها حتى الآن، وتطورت "الملاسنة" بسرعة لتشهد استخدام السلاح الأبيض (السكين)، مما أسفر عن مقتل الطرف الثاني نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها.وأضاف المصدر أن قوة أمنية تحركت فور تلقي البلاغ إلى محل الإقامة، وتمكنت من تطويق المكان والقبض على الجاني متلبساً بالجريمة وقبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث جرى اقتياده إلى مركز التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء.