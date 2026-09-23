إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية واعتقال السائق في ديالى

وذكرت المديرية في بيان، أنه "ضمن الجهود المستمرة لحماية الثروات الوطنية ومكافحة شبكات الجريمة الاقتصادية، نفذت مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات النفطية في ".وجرت العملية – بحسب البيان – بناءً على توجيهات رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن ، ومتابعة مدير الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن السيلاوي، وعبر رصد ومتابعة دقيقة لتحركات العناصر المتورطة في عمليات التهريب.وقد أسفرت العملية عن ضبط عجلة التهريب والمواد المحملة فيها، حيث تم إلقاء القبض على السائق، وجرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.