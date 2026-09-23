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تفكيك شبكة للمضاربة بالدولار في بغداد
أمن
2026-09-23 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
فككت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، شبكة تضم 5 من مضاربي العملة الأجنبية يمارسون الصرافة والحوالات بدون إجازة رسمية، وألقت القبض عليهم بالجرم المشهود في جانب
الرصافة
ببغداد، وبحوزتهم 240 ألف دولار.
وجرت العملية بعد تعقب استخباري دقيق لنشاط المتهمين المتخفي عبر مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي للتحكم بتداولات العملة خارج الأطر القانونية، حيث تم إحالتهم إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة 57 من
قانون المصارف
بعد ضبط الأموال والهواتف المستخدمة في عملياتهم.
وذكرت
وزارة الداخلية
في بيان، أنه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب
الرصافة
ببغداد".
وجاءت العملية بعد "معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية".
وأشار البيان إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك تمكنت مفارز الوكالة من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أمريكي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم".
وأكد البيان أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".
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