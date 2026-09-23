اجتماع أمني يخص تنظيم قواطع المسؤولية في ست محافظات عراقية

أعلنت خلية ، الأربعاء، عن اجتماع أمني لمتابعة تنظيم قواطع المسؤولية في ست محافظات عراقية.

وجاء في بيان للخلية، "ترأس للقوات المسلحة الفريق أول الركن اجتماعاً أمنياً خصص لمتابعة إجراءات تنظيم قواطع المسؤولية في المحافظات التي تستلم فيها الملف الأمني بشكل كامل وذلك بحضور وكيلي وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووكيلي جهاز وجهاز المخابرات الوطني ومدير عام العمليات في وزارة الداخلية ومعاون العمليات في إلى جانب رؤساء الهيئات في ".

وشمل الاجتماع وفق البيان "محافظات والمثنى والديوانية والنجف وواسط وبابل، حيث شارك قادة الشرطة في هذه المحافظات عبر الدائرة وقدموا إيجازات موجزة تضمنت عرضاً للمناطق الأمنية وحدود المسؤولية والانتشار الأمني ضمن قواطعهم".

وأضاف البيان "استمع مدير العام إلى إيجاز خلية الاستخبارات بشأن الأوضاع الأمنية في المحافظات الست وما يتطلبه الموضوع من تنسيق ومتابعة وتكامل بين الأجهزة والمؤسسات المعنية".