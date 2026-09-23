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اجتماع أمني يخص تنظيم قواطع المسؤولية في ست محافظات عراقية
أمن
2026-09-23 | 16:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
157 شوهد
أعلنت خلية
الإعلام الأمني
، الأربعاء، عن اجتماع أمني لمتابعة تنظيم قواطع المسؤولية في ست محافظات عراقية.
وجاء في بيان للخلية، "ترأس
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
اجتماعاً أمنياً خصص لمتابعة إجراءات تنظيم قواطع المسؤولية في المحافظات التي تستلم فيها
وزارة الداخلية
الملف الأمني بشكل كامل وذلك بحضور وكيلي وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووكيلي جهاز
الأمن الوطني
وجهاز المخابرات الوطني ومدير عام العمليات في وزارة الداخلية ومعاون العمليات في
هيئة الحشد الشعبي
إلى جانب رؤساء الهيئات في
مكتب القائد العام
".
وشمل الاجتماع وفق البيان "محافظات
ذي قار
والمثنى والديوانية والنجف وواسط وبابل، حيث شارك قادة الشرطة في هذه المحافظات عبر الدائرة
التلفزيونية
وقدموا إيجازات موجزة تضمنت عرضاً للمناطق الأمنية وحدود المسؤولية والانتشار الأمني ضمن قواطعهم".
وأضاف البيان "استمع مدير
مكتب القائد
العام إلى إيجاز خلية الاستخبارات بشأن الأوضاع الأمنية في المحافظات الست وما يتطلبه الموضوع من تنسيق ومتابعة وتكامل بين الأجهزة والمؤسسات المعنية".
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