حملة أمنية في بغداد الجديدة تسفر عن ضبط مخدرات وأسلحة وأختام مزورة

وقال الناطق الرسمي باسم ، العقيد محمد علي الحسون، في بيان، إن "الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية "، مبيناً أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط المخالفات القانونية والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة.وأضاف أن الحملة شملت كذلك ضبط الأسلحة غير المرخصة وإزالة التجاوزات، فضلاً عن تعزيز فرض الأمن والقانون في المنطقة.وأوضح الحسون، أن نتائج الحملة أسفرت عن القبض على متهم بحوزته مادة مخدرة من نوع الكرستال وسلاح ناري نوع مسدس، إلى جانب القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أختام مزورة.وأشار إلى القبض أيضاً على سبعة مخالفين لشروط الإقامة، فضلاً عن شخص آخر ضُبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أنه "تم إيداع جميع المقبوض عليهم التوقيف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".