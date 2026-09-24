القبض على متسولتين بحوزتهما قرابة 15 مليون دينار وقلادة ذهبية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أنه "من خلال قاطع نجدة الأول، تم إلقاء القبض على متسولتين أثناء إجراء ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرةً إلى العثور بحوزتهما على مبلغ قدره (14 مليوناً و900 ألف دينار عراقي)، فضلاً عن قلادة ذهبية مجهولة المصدر.وأضافت أن المتسولتين تم تسليمهما، مع المضبوطات، إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.