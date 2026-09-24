ترسانة "خطرة" في بغداد.. الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة ومتفجرات داخل حسينية

وذكر مصدر أمني لـ" "، أن المضبوطات شملت ما يأتي:قاذفة صواريخ RPG.قاذفة صواريخ RPG.قاذفة RPG بلا رقم، مع ناظور عراقي الصنع.بندقية قنص روسية.بندقية قنص دراغونوف روسية.بندقية كلاشنكوف بأخمص.بندقية كلاشنكوف منزوعة الأخمص.بندقية كلاشنكوف منزوعة الأخمص.بندقية كلاشنكوف نصف أخمص، بلا رقم.مسدس 9 ملم مع مخزن، بلا رقم، صوتي.مسدس 7 ملم مع مخزن، بلا رقم.13 صاروخاً لقاذفة مضادة للدروع.10 صواريخ لقاذفة مضادة للأشخاص.18 حشوة لقاذفات دافعة.6 قنابر هاون عيار 60 ملم.3 قنابر هاون دخانية.17 مخزناً لبندقية كلاشنكوف.8 مخازن لبندقية M4.4 مخازن لبنادق القنص.شريط BKC مملوء بـ100 إطلاقة، مع عتاد BKC بواقع 100 إطلاقة.600 إطلاقة عتاد كلاشنكوف.مبلغ قدره 5 ملايين دينار عراقي.8 عبوات قمعية فارغة.عبوة قمعية واحدة جاهزة.عبوة لاصقة واحدة بهيكل.5 قنابل محلية الصنع.3 ألغام رادارية مضادة للأشخاص.32 قالباً من مادة C4.3 قطع "بريمل" محملة بمادة C4 مختلفة الأحجام، داخل أكياس، بوزن يقارب 250 كغم.قالبا عبوة خشبية مضادة للأشخاص تلسكوبية.1465 قداحة اعتيادية.180 قداحة كهربائية.بكرتان من أسلاك التفجير كبيرة الحجم، مع 12 بكرة صغيرة الحجم من أسلاك التفجير.مفجر كبير الحجم واحد، ومفجران صغيرا الحجم، و3 مفجرات محلية، و12 مفجراً لاسلكياً محلياً.275 مغناطيس نيوديميوم.جلكان صجم بوزن 25 كغم، مع جلكان بوزن 10 كغم.22 رمانة متنوعة.موجهان لقنابر الهاون.