مقتل الشاعر علي صبيح في ميسان

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد في بيان ورد لـ ، انه "يتقدّم بخالص العزاء إلى ذوي الفقيد الشاعر الشاب علي صبيح، وإلى أصدقائه ومحبيه، ويدين ويستنكر الفعل الغادر الذي أدّى إلى مقتل الشاعر علي صبيح"، مشددا "على ضرورة ملاحقة الجاني والكشف عنه وتقديمه إلى القضاء ومحاكمته بالسرعة الممكنة".واضافت ان "النزاعات العشائرية ما تزال سرطانًا في جسد المواطن الميساني، ولن يكون استئصالها إلا بتطبيق القانون، وبسط سلطة الدولة، وملاحقة المتسببين بها وتقديمهم إلى العدالة".وشدد "على ضرورة أن تضطلع الحكومة المحلية بدورها المناط بها في حماية أبناء المحافظة، بما يحقّق أمنهم وسلامهم، والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرا إلى ان "الاتحاد سيتكفل بمتابعة القضية أمام المحاكم المختصة؛ تحقيقًا للعدالة، وضمانًا لعدم ذهاب دماء هدرًا".