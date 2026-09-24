العثور على "مخلفات حربية" في الأنبار

أعلنت قيادة ، مساء الخميس، عن العثور على "مخلفات حربية" في .

وقالت قيادة الحشد في بيان، "نفّذت قوة من فصيل طوارئ الفوج الرابع في والخمسون واجبًا أمنيًا وتفتيشيًا ضمن قاطع المسؤولية، شمل المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة جنوب السريع".

وأضاف البيان "خلال تنفيذ الواجب، وبالاعتماد على أجهزة الكشف عن المخلفات الحربية والمعلومات الاستخبارية المتوفرة، تم العثور على عدد من قنابر الهاون وملحقاتها"، مردفا "جرى التعامل مع المواد المضبوطة من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة وفق السياقات والتعليمات المعتمدة".