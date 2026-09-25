ثالث حادث امني من نوعه اليوم في بغداد

نيوز- امني

افاد مصدر امني، بتسجيل ثالث حادث انتحار اليوم الجمعة، في .



واضاف ان "المعلومات تشير الى ان الحادثة نتيجة معاناته من حالة نفسية". وقال المصدر لـ ، ان "شابا تولد 2009 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن ببغداد".واضاف ان "المعلومات تشير الى ان الحادثة نتيجة معاناته من حالة نفسية".

وسجلت في وقت سابق من اليوم، حالتي انتحار احداها لفتاة تولد 2010 في منطقة بالدورة والاخرى لشاب تولد 2010 ضمن قضاء ".