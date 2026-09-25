بكمين محكم.. الاطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن ، ومتابعة مدير الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن السيلاوي، التي أكدت ضرورة التصدي لتجار ومروجي آفة ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن أبطال كتيبة استطلاع الفرقة الثامنة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وترويج المخدرات، وذلك في سيطرة – ".واضافت ان "العملية اسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، الذين كانوا مطلوبين وفق أحكام المادة (28) من والمؤثرات العقلية"، موضحة انه "جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".