الاستخبارات تعلن ضبط 100 جهاز محظور لكشف الآثار والمعادن بحوزة متهم



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم يتاجر بأجهزة محظورة تستخدم في كشف الآثار والمعادن، وضبط 100 جهاز بحوزته.

وذكرت الوكالة في بيان، أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته الأجهزة المحظورة.



وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 44 من والتراث، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء للكشف عن تفاصيل القضية والجهات المرتبطة بها".