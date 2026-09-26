إحباط تهريب شحنة من المواد الصناعية والمنزلية في ديالى

وذكرت المديرية في بيان، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارزها في فرقة المشاة الأولى عملية أمنية استباقية، أسفرت عن إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد الصناعية والمنزلية في المحافظة.وأضافت أن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المتورطين ومسارات نقل المواد عبر طرق غير رسمية وبعيدة عن أنظار القوات الأمنية، مبينة أن المفارز تحركت في الوقت والمكان المناسبين وتمكنت من ضبط الشحنة وإفشال محاولة التهريب قبل إتمامها.وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وإفشال محاولاتها، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المنافذ الرسمية.