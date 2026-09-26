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الإطاحة بمنفذي اغتيال مدير ماء أبي صيدا في ديالى
أمن
2026-09-26 | 07:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة اغتيال مدير ماء ناحية
أبي صيدا
في
محافظة ديالى
، عباس
جواد
حسين.
وذكرت الوزارة أن قوة من
قيادة فرقة الرد السريع
تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، على خلفية حادثة الاغتيال التي شهدتها الناحية مؤخرًا.
وأكدت أن الوضع الأمني في ناحية
أبي صيدا
مستقر وفي تحسن مستمر، مشيرة إلى استمرار عمليات فرض القانون وملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي، لضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة.
ودعت، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل وتداول الأخبار، وتجنب تداول الشائعات بشأن الوضع الأمني في الناحية، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة في استقاء المعلومات.
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