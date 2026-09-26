الإطاحة بـ4 مطلوبين وضبط 40 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

وقال الناطق الرسمي باسم العقيد محمد علي الحسون إن "قيادة شرطة والتشكيلات الساندة نفذت ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية واسعة في منطقة الفضل ضمن قاطع المسؤولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمخالفين للقانون".وأوضح الحسون أن "هذه الممارسة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية الاستباقية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتفتيش الدور السكنية، وضبط كل ما يخالف القانون، وإلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلاً عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وإزالة التجاوزات وفرض القانون والنظام في المنطقة".وبين أن "الحملة أسفرت عن القبض على (4) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن إلقاء القبض على (40) مخالفاً لشروط الإقامة"، مشيراً إلى أنه "تم إيداع المقبوض عليهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".