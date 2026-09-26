رصد على منصات التواصل.. القبض على متهم بالترويج للمراهنات والمقامرة في النجف



أعلنت الأشرف، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة المقامرة والترويج للمراهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء الكوفة.



وقالت القيادة في بيان، إن مفارز مكافحة إجرام الكوفة تمكنت من رصد أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بالترويج للمراهنات والمقامرات.



وأضافت أن المفارز تحركت لمتابعة المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.