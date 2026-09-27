بينها محاولة انتحار سورية.. احداث امنية شهدتها بغداد اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "امراة الجنسية اقدمت على محاولة الانتحار باسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة البنزين ضمن منطقة التابعة للدورة ما اسفر عن اصابتها بحروق خطيرة في الوجه"، مبينة ان "ذلك جاء بحسب ادعائها انها اقدمت على هذا الفعل بعد تصويرها من قبل اشخاص معروفين لديها وابتزازها لغرض ممارسة الرذيلة".واضاف انه "تم تشكيل فريق عمل والقبض على المبتزين وإيداعهم التوقيف وفق اجراء اصولي".كما اشار الى ان "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على موظف في دائرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين خلال ممارسة السحر والشعوذة"، موضحة انه "ضبط بحوزته مواد السحر من طلاسم وسبح وبخور تستخدم للسحر والدجل ضمن ".وتابع ان "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث دهس من قبل دراجة نارية نوع (ستوتة) بالقرب من محطة الوقود ضمن "، مشيرا الى انه "تم القبض على صاحب الستوتة".